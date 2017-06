später lesen Düsseldorf Frau soll am Flughafen wertvolle Handtaschen gestohlen haben 2017-06-28T12:37+0200 2017-06-28T16:06+0200

Eine 40-Jährige ist am Dienstag am Flughafen Düsseldorf festgenommen worden. Die Frau soll in der Abflughalle zwei wertvolle Handtaschen geklaut haben.