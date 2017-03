später lesen Holthausen und Friedrichstadt Fußgänger nach Unfällen schwer verletzt FOTO: dpa, jst spe hak FOTO: dpa, jst spe hak 2017-03-03T10:33+0100 2017-03-03T10:33+0100

Bei Fußgängerunfällen am Donnerstagabend in Holthausen und Friedrichstadt wurden ein 13-Jähriger und eine 18-Jährige so schwer verletzt, dass sie stationär in Krankenhäuser aufgenommen werden mussten.