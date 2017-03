Am Montagmorgen ist eine Fußgängerin an der Dorotheenstraße von einer Straßenbahn erfasst worden. Die Frau wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, ist die Fußgängerin aus bislang noch ungeklärter Ursache unter die Straßenbahn geraten. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und noch vor Ort von einem Notarzt medizinisch versorgt.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Dorotheenstraße kommt es am Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen.

(klik)