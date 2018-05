Tat in Düsseldorf-Heerdt

Am frühen Samstagmorgen ist ein Geldautomat der Deutschen Bank im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt gesprengt worden. Die Täter sind mit ihrer Beute auf der Flucht.

Gegen 4 Uhr am Morgen ist der Automat im Selbstbedienungsbereich der Deutschen Bank an der Krefelder Straße gesprengt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der oder die Täter konnten mit Geld flüchten, bislang blieb die Fahndung erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt. Verletzt wurde niemand, auch das Haus, in dem sich die Bankfiliale befindet, ist weiter bewohnbar.

In Düsseldorf haben sich in letzter Zeit Fälle von gesprengten Geldautomaten gehäuft. Anfang April waren drei Geldautomaten der Sparkasse zerstört worden. Das Geldinstitut hatte daraufhin elf ihrer 170 Automaten ganz stillgelegt sowie weitere elf außerhalb der Filial-Öffnungszeiten außer Betrieb genommen. Inzwischen hat die Sparkasse zugesagt, "eine Reihe von Geldautomaten" mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen wieder zu aktivieren.

