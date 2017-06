später lesen Düsseldorf Joggerin von Radfahrer sexuell belästigt – Zeugen gesucht 2017-06-30T12:36+0200 2017-06-30T12:32+0200

Am Donnerstag ist eine junge Frau in Düsseldorf von einem Radfahrer belästigt worden. Sie joggte in Unterbilk, als es passierte. Die Polizei sucht Zeugen.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP.