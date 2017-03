später lesen Einsatz in Düsseldorf Junger Mann muss aus dem Rhein gerettet werden FOTO: Hans-Juergen Bauer FOTO: Hans-Juergen Bauer 2017-03-12T09:51+0100 2017-03-12T09:50+0100

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein junger Mann von der Kaimauer am Rheinufer in der Altstadt gestürzt. Die Feuerwehr konnte ihn leichtverletzt retten.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

