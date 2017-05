Mit ungewöhnlichen Mitteln hat sich ein Friedrichstädter Juwelier am Mittwoch gegen einen Raubüberfall gewehrt. Als der Tatverdächtiger kurz abgelenkt war, floh der Inhaber auf die Straße und sperrte ihn ein.

Der Überfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr am Mittwoch. Ein 26-jährige Tatverdächtiger drang in das Juweliergeschäft ein, bedrohte den Inhaber mit einem Schraubenzieher bedroht, schlug ihn und attackierte ihn mit Pfefferspray.

Als der Mann kurz abgelenkt war, nutzte der verletzte Inhaber seine Chance, floh aus dem Geschäft auf die Straße und verriegelte die Tür. Zeugen riefen die Polizei. Sie konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Geschäft festnehmen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon einige Uhren in seinem Rucksack verstaut. Er wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft.

Der Juwelier konnte nach einer Nacht im Krankenhaus entlassen werden.

(jur)