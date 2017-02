später lesen Richtung Düsseldorf Langer Stau nach Unfall auf B7 Teilen

Auf der B7 an der Brüsseler Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf ist am Montagmorgen ein Unfall passiert. Ein Mensch wurde verletzt. Weil ein Fahrstreifen gesperrt ist, staut sich der Verkehr.