später lesen 50.000 Euro Schaden Mieter bei Küchenbrand in Hassels verletzt Teilen

Twittern





2017-01-16T13:37+0100 2017-01-16T14:00+0100

Ein 35-jähriger Mieter hat am Sonntagabend in Düsseldorf-Hassels bei einem Kleinbrand in seiner Küche eine Rauchvergiftung und eine Verbrennung erlitten. Der Brandrauch hinterließ einen Schaden von rund 50.000 Euro.