Eine im vergangenen Mai in einem Düsseldorfer Keller entdeckte zerstückelte Frau ist der Polizei zufolge von ihrem eigenen Sohn umgebracht worden. Der 46-jährige Serbe sei auf der Flucht und werde mit Haftbefehl wegen Mordverdachts gesucht.

Das bestätigte die Düsseldorfer Polizei am Freitag. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Der Torso der 62-Jährigen war von Hausnachbarn in einem Kellerverschlag in dem Haus in Düsseldorf-Holthausen entdeckt worden, in dem sie gewohnt hatte. Kopf und weitere Körperteile waren Gerichtsmedizinern zufolge nach dem Tod der Frau abgetrennt worden - möglicherweise um die Leiche zu beseitigen.

(hpaw/lnw)