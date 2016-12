später lesen Düsseldorf-Benrath Nachbarn retten Vater und Tochter aus brennender Wohnung Teilen

Der Rauchmelder-Alarm hat am Freitag gegen 18.45 Uhr die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Steubenstraße in Benrath noch rechtzeitig auf einen Brand aufmerksam gemacht. Als die Feuerehr eintraf, hatten die Nachbarn bereits den 70-jährigen Mieter und seine behinderte Tochter (40) auf die Straße in Sicherheit gebracht.