Mit Helikopter Neusserin erkennt 70-jährige Vermisste und alarmiert Polizei

2017-01-25T17:10+0100 2017-01-26T10:05+0100

Die Polizei hatte am Mittwoch nach einer 70-Jährigen aus einer Einrichtung in Düsseldorf-Heerdt gesucht. Am Mittwochabend war die Frau dann in Neuss wieder aufgetaucht. Eine Passantin hatte sie erkannt.