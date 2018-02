später lesen Waffen, Dealgeld und Rauschgift sichergestellt Polizei hebt Drogenhöhle in Oberbilk aus FOTO: Polizei FOTO: Polizei 2018-02-26T13:48+0100 2018-02-26T13:48+0100

Die Polizei hat am Wochenende in einer Wohnung in Oberbilk Waffen, Dealgeld und Rauschgift sichergestellt. Der Hinweis kam von einem Mann, den sie unter abenteuerlichen Umständen festgenommen hatten - unter anderem verfolgten sie ihn auf von Passanten geliehenen Fahrrädern.

