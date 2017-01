später lesen Mit Helikopter Polizei sucht orientierungslose 70-Jährige FOTO: Gerhard Berger FOTO: Gerhard Berger Teilen

Die Polizei sucht seit Mittwochnachmittag nach einer 70-Jährigen aus einer Einrichtung in Düsseldorf-Heerdt. Die Frau hat früher in Mönchengladbach gewohnt. Als sie das letzte Mal verschwand, tauchte sie in Neuss wieder auf.