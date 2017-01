später lesen Düsseldorf-Flingern Polizei sucht Zeugen nach Raub in Gaststätte an der Bruchstraße Teilen

2017-01-13T15:01+0100 2017-01-13T15:01+0100

Nach einem Raub in einer Gaststätte in Flingern-Nord fahndet die Polizei nach zwei flüchtigen Tätern. In der Nacht zu Freitag war ein Angestellter kurz vor Lokalschluss von den Unbekannten abgepasst und bedroht worden.