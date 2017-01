Montagabend wurde eine 24 Jahre alte Frau im Düsseldorfer Stadtteil Mörsenbroich von einem Unbekannten belästigt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP.

Die 24-Jährige war gegen 19 Uhr auf der Pflugstraße in Richtung Roseggerstraße unterwegs. Plötzlich habe sie ein Unbekannter von hinten umklammert, so die Polizei. Der Mann habe sie festgehalten und ihr in den Schritt gegriffen. Als die Frau laut schrie, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete.

Weil die Frau wegen des schlechten Wetters eine Kapuze trug, konnte sie den Täter nicht gut sehen. Er soll europäisch ausgehen haben, 1,70 Meter groß und schlank sein. Er habe ein schmales Gesicht und soll mit einer bunten Strickmütze bekleidet gewesen sein, außerdem einen hellen Beutel dabei gehabt haben. Hinweise nimmt die Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 entgegen.

