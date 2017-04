Drei Taschendiebe, die im Düsseldorfer Hauptbahnhof unterwegs waren, hatten sich einen schlechten Tag zum Stehlen ausgesucht. Denn sie wurden von Polizisten erwischt, die gerade einen Lehrgang absolvierten – zum Thema Taschendiebstahlfahndung.

Drei Männer aus Bosnien haben am Dienstagnachmittag am Düsseldorfer Hauptbahnhof einem 62-Jährigen aus Bremen das Portemonnaie gestohlen. Einer der Männer hatte auf einer Rolltreppe den Nothalt gedrückt; den Ruck der Treppe nutzten die anderen beiden Diebe, um dem Bremer unbemerkt die Geldbörse aus der Gesäßtasche zu ziehen.

Der Reisende bemerkte den Diebstahl kurz darauf und sprach einen Bahnmitarbeiter an. Das Gespräch bekam ein Bundespolizist mit, der gemeinsam mit elf anderen Beamten gerade für einen Fortbildungslehrgang zum Thema Taschendiebstahlfahndung im Hauptbahnhof unterwegs war. Der Polizist alarmierte die Kollegen und die machten sich auf die Suche nach den Dieben.

Da die drei Bosnier sich schon kurz vorher auffällig verhalten hätten, hatten die Beamten sie bereits in Verdacht, teilte die Polizei mit. Die Polizisten konnten die Verdächtigen wenig später im angrenzenden Park Velberter Straße stellen. Die Geldbörse mit dem Personalausweis des Bremers wurde an einem Zaun im Park gefunden, das Bargeld in Höhe von 270 Euro stellten die Beamten bei einem der Täter sicher.

Der 62-jährige Bremer erhielt sein Portemonnaie zurück, gegen die drei Bosnier wird nun wegen Bandendiebstahls ermittelt.

(lis)