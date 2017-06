später lesen Düsseldorf Stau nach Unfall auf Theodor-Heuss-Brücke FOTO: dpa, tba mg fie fdt FOTO: dpa, tba mg fie fdt 2017-06-14T09:40+0200 2017-06-14T11:41+0200

An der Auffahrt von der Uerdinger Straße auf die Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben. Der Verkehr staute sich zeitweise bis zum Mörsenbroicher Ei.