Stau nach Unfall in Düsseldorf-Heerdt

Am Freitagmorgen hat es in Düsseldorf-Heerdt einen Unfall gegeben. Ein Fußgänger wurde von einem Bus erfasst, er ist schwer verletzt..

Der Unfall geschah gegen 7 Uhr am Handweiser. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, ist der genaue Hergang noch unklar. Ein Fußgänger wurde in einen Unfall mit einem Bus verwickelt, der Passant kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Berufsverkehr staute sich massiv: Auf der Burgunderstraße und Kevelaerer Straße ging es nur stockend voran, es gab Sperrungen. Um 8.24 wurden die Sperrungen aufgehoben.

