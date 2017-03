später lesen Düsseldorf-Friedrichstadt Tatverdächtiger von Spielautomaten-Aufbruch festgenommen 2017-03-21T15:43+0100 2017-03-21T16:31+0100

Nach dem Aufbruch mehrerer Spielautomaten und der Bedrohung eines Angestellten in einem Café in Friedrichstadt am 17. Februar hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.