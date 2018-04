später lesen Polizei bitte um Hinweise Passanten finden Leiche im Düsseldorfer Medienhafen 2018-04-30T15:07+0200 2018-04-30T15:30+0200

Die Hintergründe sind unklar, aber es sieht nach einem Unglück aus: Im Düsseldorfer Hafen haben Passanten am Samstag die Leiche eines jungen Mannes gefunden. In der Nacht zuvor hatte er noch in der Altstadt gefeiert.