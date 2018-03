später lesen Unfall in Düsseldorf Mann stürzt in acht Meter tiefen Schacht FOTO: Gerhard Berger 2018-03-05T16:24+0100 2018-03-05T17:26+0100

Ein Angestellter einer Reinigungsfirma ist am Montag in einen acht Meter tiefen Lichtschacht gestürzt. Der Mann konnte den Sturz abbremsen und so das Schlimmste verhindern.

