Auf der A 61 hat es am Freitagmorgen zwischen Wickrath und Güdderath einen schweren Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten gegeben.

Wie eine Sprecherin der Düsseldorfer Polizei am Freitag mitteilte, sei eine Person mit dem Helikopter in eine Klinik in Duisburg gebracht worden.

Nähere Angaben zu der verunglückten Person konnte die Polizei am Freitagmittag noch nicht machen.

(klik)