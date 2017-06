später lesen Mann verhaftet Unfall bei Einsatz von Zivilfahndern in Düsseldorf 2017-06-29T21:15+0200 2017-06-29T21:50+0200

Zivilfahnder wollten am Donnerstagabend in Düsseldorf eine Person in einem Fahrzeug überprüfen. Als sie den Mann in seinem Wagen anhalten wollten, kam es zu einem Unfall.