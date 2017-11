Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in diesem Parkhaus in Oberbilk hat sich eine 73 Jahre alte Frau schwer verletzt. Die Unfallursache wird noch ermittelt, die Frau sprach von einem Defekt am Gaspedal.





