In Golzheim sind am Mittwochabend zwei junge Männer in ihrem Auto verprügelt, bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei lieferte sich anschließend mit den mutmaßlichen Tätern eine Verfolgungsjagd quer durch die Stadt.

Den Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge saßen ein 18- und ein 19-jähriger Düsseldorfer in einem geparkten Golf auf der Rolandstraße, als hinter ihnen zwei Autos anhielten. Mehrere junge Männer stiegen aus den Fahrzeugen, rissen Fahrer- und Beifahrertür des Golf auf und schlugen unvermittelt auf die beiden jungen Männer ein. Auch nachdem sie schon am Boden lagen, wurde laut Polizei noch auf sie eingetreten. Nachdem die Täter von ihnen abließen, hielt einer der Angreifer dem 18-Jährigen ein Messer an den Hals und entwendete sämtliches Bargeld.

Täter fliehen, Polizei nimmt Verfolgung auf

Passanten hatten in der Zwischenzeit die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, sprangen die Männer in ihre Autos und flohen. Der Polizei gelang es, einen der beiden Wagen zu verfolgen. Dabei fuhr der Fahrer laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit quer durch die Stadt, ignorierte dabei rote Ampeln und benutzte Einbahnstraßen gegen die Fahrtrichtung. Den Beamten gelang es schließlich, den Wagen an der Kreuzung Münsterstraße/Ecke Rather Straße zu stoppen.

Während der 18-jährige Fahrer noch im Auto festgenommen werden konnte, setzte sein Beifahrer die Flucht zu Fuß fort. Auch er konnte jedoch eingeholt, überwältigt und festgenommen werden. Der 27-Jährige ist der Polizei wegen Raub- und Körperverletzungsdelikten bekannt und wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Der Fluchtwagen wurde abgeschleppt und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Die beiden Opfer mussten in einem Krankenhaus versorgt werden. Das Motiv der Tat und die weiteren Täter sind noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

(maxk)