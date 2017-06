Vier Verletzte bei Unfall am Flughafen Düsseldorf

Am späten Montagabend sind bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Flughafens vier Menschen verletzt worden. Ein 35-Jähriger hatte wohl eine rote Ampel ignoriert.

Der Mann aus Essen war laut Polizeibericht auf der Straße Stockumer Höfe Richtung Flughafen unterwegs. An der Kreuzung Verteiler Nordstern hielt er nicht an, obwohl die Ampel Rot zeigte, so berichteten es Zeugen der Polizei.

Auf der Kreuzung stieß der 35-Jährige mit seinem Wagen mit dem VW-Transporter eines 51-Jährigen zusammen, der von der Danziger Straße auf die A44 abbiegen wollte. Nach Polizeiangaben verletzten sich beide Fahrer sowie die Beifahrerin des 51-Jährigen leicht. Eine Frau, die auch im VW saß, erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden völlig zerstört - insgesamt beläuft sich der Schaden laut Polizei auf rund 25.000 Euro.

(lis)