Ein aufmerksamer Zeuge hat Mittwochabend einen Taschendiebstahl in einem Hotel an der Kö verhindert. Das teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter wurde anschließend festgenommen.

Gegen 21.30 Uhr habe ein Zeuge beobachtet, wie ein Mann in einem Hotel an der Königsallee versuchte, in eine Tasche einer Frau zu greifen. Als der Zeuge ihn ansprach, habe der Mann aggressiv reagiert: Er schmiss sein Getränk auf den Boden und rannte Richtung Ausgang davon.

Der Zeuge und zwei Mitarbeiter des Hotels hätten ihn verfolgt, so die Polizei. Plötzlich habe sich der Verdächtige umgedreht und einem der Mitarbeiter einen Kopfstoß gegeben.

Die Zeugen konnten den Mann überwältigen und ihn bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Der verletzte Mitarbeiter des Hotels musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Tatverdächtigen nahmen die Polizisten fest. Er sei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und werde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, so die Beamten.

