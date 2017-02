Erdmännchen, Wildschweine, Vögel: 255 Skulpturen hatten zwei Reisende aus Afrika dabei, als sie in Düsseldorf landeten. Das brachte sie in Schwierigkeiten mit dem Zoll. Denn die Männer hätten die Figuren verzollen müssen, so die Behörde.

