Flughafen Düsseldorf Zoll erwischt Mann mit 35.000-Euro-Uhr am Handgelenk 2017-06-12

Ein Mann aus Korschenbroich wurde am Samstag von den Zöllnern am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. In seinem Gepäck fanden die Beamten nichts. Dafür wurden sie auf eine extrem wertvolle Uhr am Handgelenk des Mannes aufmerksam.