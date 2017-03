später lesen Bombenentschärfung Bahnstrecke Düsseldorf - Duisburg ab 12 Uhr gesperrt FOTO: Franziska Hein 2017-03-09T07:38+0100 2017-03-09T10:33+0100

In Düsseldorf-Rath ist am Abend eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll am Mittag entschärft werden. 8000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, auf den Autobahnen und bei der Bahn herrscht Verkehrschaos. Wir berichten live.