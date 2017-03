Die Fünf-Zentner-Bombe an der Theodorstraße hat laut Polizei einen chemisch-mechanischen Zünder, der "ziemlich gefährlich" sei. 2012 war in Viersen eine amerikanische Fliegerbombe mit Säurezünder explodiert. Sie riss einen riesigen Krater in die Viersener Innenstadt und richtete an mehreren Gebäuden Schäden an.