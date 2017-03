später lesen Umfangreiche Sperrungen Bombenentschärfung in Düsseldorf-Rath verzögert sich FOTO: dpa, rwe pil 2017-03-09T07:38+0100 2017-03-09T13:32+0100

In Düsseldorf-Rath ist am Abend eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie sollte um 13 Uhr entschärft werden, doch es gibt Verzögerungen, weil sich noch Menschen in der Evakuierungszone befinden. Wir berichten live.