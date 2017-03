In Düsseldorf ist an der an der Theodorstraße eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. 8000 Menschen müssen für die Entschärfung ihr Wohnungen verlassen. Hier gibt es alle Infos zur Evakuierung.

In einem Radius von 1000 Metern um die Fundstelle an der Theodorstraße müssen rund 8000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Ein Hotel mit 250 Gästen wurde schon in der Nacht geräumt. Die Firmen, die im Gefahrenbereich liegen, können am Donnerstag bis zur Entschärfung die Arbeit nicht aufnehmen. Davon sind die Früh- und Spätschicht betroffen.

Das städtische Familienzentrum, Volkardeyer Weg 5, die Katholische Kindertagesstätte Papst Johannes, Auf der Reide 2, und die Jugendfreizeiteinrichtung Blue Rock, Lichtenbroicher Weg, bleiben am Donnerstag geschlossen. Die Bombe soll von Mitarbeitern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft werden. Sobald sie ihre Aufgabe erledigt hätten, würden alle gesperrten Straßen wieder frei gegeben, erklärte die Feuerwehr.

Hilfe bei Evakuierung

Am Fernbahnhof am Flughafen (Ahrensplatz 2) wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Ab 7 Uhr gibt es einen Bustransfer dorthin ab den Haltestellen "Im Schlank", "Unterrath, Kirche" und "Kürtenstraße". Menschen, die in der Gefahrenzone wohnen und beispielsweise wegen Bettlägerigkeit oder Behinderung ihre Wohnungen nicht selbst verlassen können, können den Transport ab sofort über die Leitstelle der Feuerwehr unter der Rufnummer 19222 bestellen. Rollstühle, die mitgenommen werden müssen, sollten dabei unbedingt gemeldet werden. Eine zentrale Betreuungsstelle ist derzeit in der Planung.

Das Gefahrentelefon der Stadt ist bereits seit den Abendstunden unter der Rufnummer 0211-3 889 889 besetzt.

Aktuelle Entwicklungen über die Evakuierung, Verkehrslage und Entschärfung lesen Sie in unserem Liveblog.

Informationen über den Verkehr, Sperrungen auf Straßen, Autobahnen und im Bahnverkehr erfahren Sie hier.

Zusätzlich hat die Bahn mit mehreren Baustellen rund um Düsseldorf begonnen. Welche Strecken und Linien betroffen sind, lesen Sie hier.