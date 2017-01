Albert von Monaco: Der Fürst kütt - zur "Boot" 2017

Royaler Besuch bei der "Boot": Albert II. von Monaco stattet am Montag der Boots- und Wassersportmesse einen Besuch ab. Wir haben die Details der fürstlichen Reise.

Blaues Blut fließt durch seine Adern, und gemeinsam mit seiner Ehefrau Charlène, seinen Schwestern, Neffen und Nichten beherrscht er die Gazetten dieser Welt. Nach fast 25 Jahren besucht Fürst Albert II. von Monaco nun erneut die Messe boot, die am Samstag startet und eine ganze Woche lang Wassersport-Fans aus aller Welt anziehen wird.

Der Fürst kommt allerdings als Privatperson Albert Grimaldi, was einen Staatsempfang hinfällig macht. Dafür tritt er in der Landeshauptstadt am Montag und Dienstag mit anspruchsvollen Inhalten an, die zeigen, dass er offenbar mehr kann als nur als internationaler Boulevard-Star herzuhalten.

Anlässlich der Blue Motion Night wird er über die Kooperation der Fondation Prince Albert II. mit der Deutschen Meeresstiftung sprechen und den "Ocean Tribute"-Award zum Schutz der Meere ausloben. Ein vergleichsweise softes Programm steht für ihn an:

Sein eigener Jet bringt den 58-Jährigen nach Düsseldorf.

Residieren wird er im Luxushotel Breidenbacher Hof.

Seinen ersten Besuch seit 1994 will ihm die Messe mit typischen Spezialitäten aus Düsseldorf versüßen. So wartet zum Beispiel ein Begrüßungskorb in seiner Suite auf ihn mit Altbier, Heinemann-Pralinen und Löwensenf, wie eine Sprecherin der boot sagt.

Flugs will ihm Oberbürgermeister Thomas Geisel einen kurzen Besuch abstatten.

Dann wird der Monegasse zur Messe chauffiert. Dort dann Fototermin, ein paar warme Worte, und Albert Grimaldi lobt den "Ocean Tribute"-Award mit Frank Schweikert, Vorsitzender der Deutschen Meeresstiftung, und Werner Dornscheidt, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf, aus.

Beim Edel-Dinner mit ausgesuchten Gästen gibt es als Dessert Killepitsch-Parfait.

Tags drauf hält er eine Keynote-Speech und absolviert mehrere Fototermine wie etwa am Anker auf dem Messegelände, den sein Vater, Fürst Rainier, 1994 stiftete. Zur Erinnerung an diesen denkwürdigen Moment liegt im Geschenkkorb auf Wunsch Dornscheidts auch ein Fotobuch mit Bildern von damals.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen sind obligatorisch und dank Düsseldorfer und monegassischer Spezialisten sei alles unter Kontrolle, heißt es.

(bpa)