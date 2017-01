später lesen Düsseldorf Brand an der Messe: Angeklagter streitet Vorwürfe ab Teilen

Mit Empörung wies ein 27-jähriger Asylbewerber gestern beim Landgericht die Anklage zurück, wonach er im Juli 2016 aus Ärger über eine Essensausgabe im Ramadan eine zur Flüchtlingsunterkunft umgewidmete Halle an der Messe in Brand gesteckt haben soll. Das Gebäude, in dem 280 Bewohner lebten, brannte völlig aus, es entstand Schaden in Millionenhöhe.