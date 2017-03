später lesen Ursache unklar Feuerwehr löscht Brand im Schlafzimmer in Düsseldorf-Hellerhof FOTO: Patrick Schüller 2017-03-28T07:07+0200 2017-03-28T07:24+0200

In der Nacht zu Dienstag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Hellerhof gebrannt. Im Schlafzimmer einer Wohnung war Feuer ausgebrochen, der Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung.