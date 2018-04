später lesen Großer Feuerwehreinsatz in Düsseldorf Brand zerstört Fahrzeughalle in Flingern FOTO: Stefani Geilhausen FOTO: Stefani Geilhausen 2018-04-02T18:41+0200 2018-04-02T21:25+0200

In Düsseldorf ist am Montagabend ein größerer Feuerwehreinsatz gelaufen. Eine Halle für Gebrauchtwagen im Stadtteil Flingern stand in Flammen. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten.