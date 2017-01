Mehrere hundert Kubikmeter Kohle haben am Mittwochabend im Düsseldorfer Hafen Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand über eine Drehleiter mit insgesamt 30.000 Litern Wasser.

Gegen 21.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil es in einem Gewerbegebiet am Hafen in Düsseldorf brannte. Beim Eintreffen der Löschfahrzeuge brannte die vier Meter hohe Holzumrandung eines Kohlebunkers, und aus dem Kohleberg rauchte es stark.

Die Feuerwehr öffnete den Kohleberg mithilfe eines Portalkrans und löschte den Brand anschließend mit einem Wasserwerfer und einer Drehleiter. Insgesamt wurden 30.000 Liter Wasser benötigt, um alle Glutnester abzulöschen.

Die Feuerwehr war anfangs mit 54 Kräften im Hafen im Einsatz, später konnte die Zahl der Helfer reduziert werden. Es wurden keine Personen verletzt, Teile des Kohlebunkers mussten hinterher abgetragen werden. Vermutlich hat sich der Brand im Inneren des Kohleberges selbst entzündet, heißt es vonseiten der Feuerwehr.

In der Vergangenheit kam es bereits öfter zu Bränden von Kohlebergen im Düsseldorfer Hafen.

(siev)