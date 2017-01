Die Rettungskräfte der Feuerwehr im Einsatz: Am Höherweg in Düsseldorf ist in einer Lkw-Werkstatt ein Feuer ausgebrochen.

Die Rettungskräfte der Feuerwehr im Einsatz: Am Höherweg in Düsseldorf ist in einer Lkw-Werkstatt ein Feuer ausgebrochen. weniger