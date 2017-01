Prominenz und Modeinteressierte trafen sich am Freitag (27.01.2017) bei der dritten Fashion-Show des Kaufhauses Breuninger in Düsseldorf. Insgesamt waren 600 Gäste geladen. weniger

Prominenz und Modeinteressierte trafen sich am Freitag (27.01.2017) bei der dritten Fashion-Show des Kaufhauses Breuninger in Düsseldorf. Insgesamt waren 600 Gäste geladen.

"See now, buy now" war das Motto der Show. Gezeigt wurden Looks aus den aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektionen.