Düsseldorfer Rosenmontagszug 2017: Brexit-Mottowagen wird Ikone der Londoner Pro-EU-Bewegung

Eine halbe Stunde länger – und es wäre zu spät gewesen. Doch bevor Karnevals-Wagenbauer Jacques Tilly den Mottowagen vernichten konnte, der UK-Premierministerin Theresa May mit Brexit-Pistole zeigt, erreichte ihn Peter French von "Unite for Europe". Und nun wird der Wagen nach London verschifft, um dort am 25. März einen March for Europe, eine Demonstration gegen den Brexit und für die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens, anzuführen.

Sehen Sie hier ein Interview mit Peter French (in englischer Sprache):

Es soll nur das erste Event einer langen Kampagne sein, sagt French, der als Schotte sowieso nichts vom EU-Austritt des Vereinigten Königreichs hält. Nun will er zeigen, wie groß der Wunsch vieler Briten ist, ein Teil der Europäischen Union zu bleiben.

Peter French will mit "Unite for Europe" den Brexit verhindern

"Ich glaube fest daran, dass wir diesen Kampf gewinnen können", sagt er. "Die Umstände werden durch den Brexit so fürchterlich werden, dass die Köpfe und Herzen sich wieder der EU zuwenden werden." Am 25. März sollen seiner Vorstellung zufolge Hunderttausende bei einem Marsch quer durch London – allen voran die Düsseldorfer Theresa-May-Skulptur – den Wunsch nach einem Exit vom Brexit kundtun.

Um die Statue abzuholen, ist French extra nach Düsseldorf gekommen. Über das Medieninteresse ist er begeistert. Die britische Presse schweige den Anti-Brexit-Protest tot, sagt er. 50.000 Menschen seien beim letzten Event gewesen - und nur die Zeitung "The Guardian" habe ihn dazu kontaktiert.

Auch in Düsseldorf wird Pro-Europa protestiert

In Düsseldorf ist ihm eine Botschaft besonders wichtig: "Wir brauchen euch alle in Europa. Wir brauchen eure Unterstützung. Zeigt uns, dass ihr wollt, dass wir bleiben."

Wer das tun will, kann am 25. März auch in Düsseldorf demonstrieren: auf dem Burgplatz. Auch Jacques Tilly wird auftreten. "Ein harter Brexit ist Unsinn", findet er. "Die Kampagne gründete sich auf Fremdenfeindlichkeit und Angst vor Immigration. Das ist ein Motiv, dass ich total ablehne."

Nebenbei freut Tilly sich, dass der Anti-Brexit-Mottowagen den Rosenmontag überlebt hat. Und zwar nicht als einziger: Um die Ecke in einem Zelt stehen noch die kontroversen Trump-Wagen. Es gibt eine Anfrage aus den USA, verrät der Wagenbauer. "Noch ist aber nichts spruchreif."