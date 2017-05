Düsseldorf: Bürger-Ideen für Bahnhof gesucht

Auf zwei Veranstaltungen können Bürger mehr über die Pläne zur Umgestaltung des Hauptbahnhof-Umfelds erfahren - und Ideen und Wünsche äußern. Mit den Treffen am Freitagabend und Samstagvormittag (12. und 13. Mai) starten Stadt und Bahn das Verfahren, das sie im Frühjahr vereinbart hatten. Wichtigstes Ziel ist dabei, dass der Vorplatz (Konrad-Adenauer-Platz) praktischer und ansprechender gestaltet wird. In den kommenden Jahren könnten aber auch der Fernbusbahnhof und der Bereich vor dem Hinterausgang (Bertha-von-Suttner-Platz) erneuert werden. Bisherige Anläufe für eine Neugestaltung waren gescheitert, die Beteiligten zeigen sich aber optimistisch.

Stadt und Bahn haben vereinbart, vor dem für Herbst avisierten Start eines Wettbewerbsverfahrens für den Vorplatz die Öffentlichkeit breit zu beteiligen. So will man Informationen darüber gewinnen, was sich Anwohner, Fahrgäste oder Einzelhändler wünschen - und späteren Protest vermeiden. Bei der Informationsveranstaltung am Freitag (19 Uhr, Tanzhaus NRW, Erkrather Straße 30) gibt es Vorträge und eine Debatte. Am Samstag werden in einem öffentlichen Workshop Ideen gesammelt. Zu Beginn, um 9.30 Uhr, wird ein Rundgang über das Bahnhofsgelände angeboten. Ab 10 Uhr startet der Workshop in der Brücke des Central, Worringer Straße 140.

(arl)