Düsseldorf: Bürger sollen Beschwerden twittern

Die Piraten im Landtag würden gerne einen Mängelmelder für Smartphones einführen, finden im NRW-Parlament und in der Landeshauptstadt dafür aber keine Mehrheit. Der Vorschlag: Wer eine kaputte Schaukel auf dem Spielplatz oder eine wilde Müllkippe in seinem Viertel entdeckt, soll das der Stadt so leicht wie möglich melden können. "Mängel melden sollte so einfach wie Twittern sein", sagt Oliver Bayer, einer der Düsseldorfer Abgeordneten der Piraten. Der Landtag lehnte den Antrag der Piraten ab, die Stadt Düsseldorf verwies auf Anfrage auf die bestehenden Angebote: Bürger könnten sich an den Anregungs- und Beschwerdeausschuss des Stadtrates wenden, die Behördennummer 115 wählen oder sich an die Servicenummer der Ämter wenden, wie sie beispielsweise der OSD eingerichtet hat.

FOTO: A. Endermann

FOTO: A. Endermann

Mögliche Vorbilder für Mängelmelder hat Bayer in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen entdeckt. So nutzen Dormagen, Hürth und Gelsenkirchen einen kommerziellen Anbieter, der Bürgern ermöglicht, eine App zu öffnen, den Missstand zu fotografieren und mit einem Kommentar an die Stadt zu schicken. Dass sich die Nutzer bei der App anmelden müssen, schreckt allerdings manche Interessenten ab, weil sie nicht sicher sind, was mit den Daten geschieht.

Einige Städte am mittleren Niederrhein gehen einen anderen Weg. Sie haben Mängellisten auf eine Internetseite gestellt. Dort können Bürger ihre Beschwerden einsenden und sehen auf der Liste, welcher Mangel bereits bearbeitet ist. Eben diese Rückmeldung gebe es bei telefonischen Beschwerden nicht, deshalb sei ein weiteres Instrument erforderlich, argumentierten die Piraten.

Quelle: RP