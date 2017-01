Düsseldorf: Buscher Mühle droht sechs Meter hohe Wand

Die Derendorfer Jonges setzen sich dafür ein, dass der geplante Schallschutz transparent ist, damit das Denkmal zu sehen ist. Von Stefanie Thrun

Eine sechs Meter hohe und blickdichte Lärmschutzwand soll ab 2021 den Garten der Buscher Mühle von den Gleisen des neuen RRX abgrenzen. Die Derendorfer Jonges und die Bezirkspolitiker der CDU sprechen sich klar dagegen aus. In der heutigen Sitzung der Bezirksvertretung 2 soll ein entsprechender Antrag gestellt werden.

Obwohl die Buscher Mühle, deren Entstehung auf den Anfang des 14. Jahrhunderts geschätzt wird, den heutigen Stadtteilgrenzen nach in Düsseltal liegt, bildet sie noch immer einen zentralen Schwerpunkt für die Arbeit des gemeinnützigen Heimatvereins Derendorfer Jonges. Nach schweren Beschädigungen im Jahr 1944 wurde die Mühle 13 Jahre später zu Teilen renoviert. Durch das Engagement der Düsseldorfer Jonges erfolgte 1977 eine weitere Renovierung. Während die Stadt für die Mühle zwar keine Verwendung finden konnte, wurde sie für die Jonges immer mehr zum Handlungsschwerpunkt. Als letzte verbliebene Wassermühle in Düsseldorf wurde sie für den Verein zur heimatlichen Tradition. 1992 gelang es den Heimatfreunden, einen Vertrag auszuhandeln, der ihnen die Mühle zu einem symbolischen Preis überlässt. Durch den Umbau in eine soziale und kulturelle Begegnungsstätte holten sie die Mühle endgültig aus der Vergessenheit. Am letzten Augustwochenende jeden Jahres organisieren sie beispielsweise ein Mühlenfest. Der Verein beteiligt sich außerdem am bundesweiten Tag der offenen Mühlen zu Pfingsten.

Mit dem Vorhaben der Stadt, eine neue und höhere Lärmschutzwand an und auf das Grundstück zu setzten, hat sich Thorsten Blunk von den Derendorfer Jonges intensiv auseinander gesetzt. Er ist Architekt und war bei der Offenlegung der Pläne anwesend. "Das größte Problem, das wir sehen ist, dass die Wand sechs Meter hoch und blickdicht werden soll. Der jetzt vorhandene Schallschutz ragt vielleicht drei oder vier Meter nach oben, ist dabei aber transparent, mit Unterbrechungen." Das würde sich der Verein auch für den neuen Schallschutz wünschen. Hinter einer so hohen, blickdichten Wand würde das Denkmal komplett verschwinden, da sie in etwa auf Höhe der Regenrinnen enden würde. Die Höhe wäre allerdings zu verschmerzen, wenn sie ebenfalls transparenter gestaltet würde. Für die dreieinhalb Meter breite Baustraße müsste außerdem, für die Zeit des Baus, der gesamte Garten weichen. "Solange alles wieder zurückgebaut wird, was uns schon mal zugsichert wurde, ist das kein allzu großes Problem", so Blunk. Harald Neuhaus ist CDU-Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung 2. Er unterstützt die Wünsche der Jonges. "Ich kenne die Buscher Mühle selbst schon ewig. Sie ist eines der wenigen Baudenkmale, die wir im Stadtbezirk zwei vorzuweisen haben. Nun ist schon jetzt nicht viel Platz zwischen dem Gebäude und den Gleisen. Die neue Wand soll wahrscheinlich sogar zwei Meter näher an der Mühle stehen." Die CDU schließe sich deshalb den Wünschen der Derendorfer Jonges klar an, so Neuhaus.

Unter dem Punkt "Einspruch gegen das Planfeststellungsverfahren RRX / Buscher Mühle" wird der Antrag der CDU in der morgigen Sitzung der Bezirksvertretung 2 vorgestellt. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 16 Uhr im Sitzungssaal auf dem ersten Obergeschoss der Grafenberger Allee 68.

Quelle: RP