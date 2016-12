später lesen Kommen Und Gehen Café Cøffe eröffnet im ehemaligen Reformhaus Teilen

Im Sommer 2016 wurde das bekannte Reformhaus von Evelyn Worthoff am Carlsplatz nach rund 60 Jahren geschlossen. Seitdem steht das Lokal an der Benrather Straße 6b, das an der Ecke im schönen Altbau, in dem sich immer wieder lange Schlangen für den Frozen Joghurt mit den vielen Toppings bildeten, leer. Nun ist ein Nachfolger bekannt. Eröffnet wird demnächst das Café Cøffe.