Düsseldorf: Caritas investiert in Altenheime

Nein, zufrieden mit den Vorgaben von Politik und Landesregierung beim Thema Alten- und Pflegeheime ist Henric Peeters nicht. 80 Plätze, mehr soll ein Heim in Zukunft nicht mehr haben. "Warum ein Wohnhaus mit 80 Plätzen ein gutes und eines mit 120 Plätzen ein schlechtes sein soll, hat mir noch keiner überzeugend dargelegt", sagt der studierte Betriebswirt. Doch damit nicht genug. Um Bewohnern möglichst viel Privatsphäre zu lassen, hat der Gesetzgeber im "GEPA" (siehe Info) bestimmt, dass alle Einrichtungen künftig eine Einzelzimmer-Quote von 80 Prozent nachweisen müssen. "Wer sagt eigentlich, dass ein so hoher Anteil der von uns versorgten Menschen in einem Einzelzimmer wirklich besser aufgehoben ist?", fragt Peeters.

Besser gefunden hätte der neue Boss von Düsseldorfs ältestem Wohlfahrtsverband ein Gesetz, das Städten und Gemeinden maßgeschneiderte kommunale Lösungen ermöglicht hätte. Und die neue Lebenswirklichkeit besser abbilden würde. "Die Politik geht bei ihren Modellen davon aus, dass die häusliche Pflege das mit Abstand bevorzugte Model ist. Aber wer soll diese Pflege leisten? Immer mehr Angehörige gehen einer Erwerbsarbeit nach oder wohnen weit weg", sagt Peeters. Doch das Gesetz ist längst verabschiedet. Und so fügt sich der Mann, der aus Krefeld stammt und zuletzt die Caritas in der Region Moers/Xanten führte. Auf 30 bis 40 Millionen Euro schätzt Peeters Vorstandskollege Thomas Salmen die Summe, die der Um- und Neubau der Pflege-Einrichtungen mit ihren rund 800 Bewohnern kosten wird. Eine Herkules-Aufgabe, die ungeachtet der im Gesetz formulierten Fristen wohl nicht bis zum Sommer 2018 abgeschlossen sein wird. "Über Einzelheiten müssen wir mit den Verantwortlichen noch reden", sagt der neue Caritas-Chef.

Wachstumspotenziale für seinen Wohlfahrtsverband erblickt Peeters in der ambulanten Pflege. Dass er seinen Mitarbeitern einen Tarif zahlen muss, der über dem Lohnniveau mancher privater Anbieter liegt, sieht er nicht als Problem. "Warum fahren Menschen Audi oder Mercedes? Weil ihnen Qualität etwas wert ist", meint der 50-Jährige. Um sein Wachstumsziel zu erreichen, will er die Kooperation von Caritas und katholischen Kliniken vertiefen. "Die Krankenhäuser verfügen über ein gut strukturiertes Entlass-Management, das sollte man verzahnen."

Dass die Caritas nicht in allen Bereichen wachsen kann und muss, weiß Peeters natürlich. Und so schließt der Mann, der in jedem Fall "transparent und offen" kommunizieren möchte, nicht aus, dass einzelne Angebote auf den Prüfstand kommen. "Bei den Seniorenreisen gibt es inzwischen eine ganze Reihe privater Unternehmen, die so etwas zu wirklich attraktiven Konditionen anbieten", nennt er ein Beispiel.

Und was reizt den Niederrheiner, der seit vielen Jahren in Xanten lebt, an Düsseldorf? "Die Ambivalenz", antwortet er. Denn Düsseldorf sei nicht nur Schicki-Micki und Wohlstand, sondern genausogut eine Arbeiterstadt, die auch Armut kennt", sagt Peeters, der in der rheinischen Metropole und Landeshauptstadt berufliche Wurzeln schlagen will. "Was macht ein Mann mit 50? Er kauft sich entweder ein Motorrad oder sucht sich einen neuen Job", flachst der neue Caritas-Chef, nicht ohne anzufügen: "Für einen Verband wie die Caritas sind Kontinuität und Verlässlichkeit sehr wichtig. Wenn die Kirche es so will, dann bleibe ich hier bis zur Rente mit 67."

Umziehen will Peeters aber trotzdem nicht. Der Familie wegen. Denn der überzeugte Christ, der bereits seit vielen Jahren in Xanten wohnt, ist Vater von vier Mädchen und zwei Jungen im Alter zwischen 13 und 25 Jahren. Was das in letzter Konsequenz bedeutet, hat er gestern schon erfahren. "In den Weihnachtsferien habe ich rund 50 Minuten für die Fahrt gebraucht, am Montagmorgen waren es eine Stunde und zehn Minuten. Mal schauen, wie lange ich in der kommenden Woche im Auto sitze."

Quelle: RP