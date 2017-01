später lesen Prozess zum Doppelmord in Bilk Chef-Ermittler sagt zur Verbindung zwischen Mordfällen aus FOTO: Oliver Schepp FOTO: Oliver Schepp Teilen

Im Prozess zum Doppelmord in Bilk sagte am Dienstag der Chef der Ermittler aus. Vor dem Gericht in Gießen sprach er über die umfangreichen Untersuchungen und falschen Ermittlungsansätze nach den drei Taten in Bilk und Gießen.