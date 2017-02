Düsseldorf: Christian Erdmann, 47

Es ist 11.26 Uhr. Eigentlich soll um diese Zeit der Zug starten. Am Wagen des Prinzenpaares stehen eine Menge hektischer Menschen. Adjutanten, Pressefotografen, prinzenverrückte Narren. Dann kommt die Kolonne. Zwei schwarze Mercedes mit Standarte. Davor eine Eskorte blaulichtbewehrter Polizeimotorräder. So stellt man sich einen Staatsbesuch vor. Doch es ist die Ankunft von Prinz Christian III. und seiner Prinzessin Venetia Alina.

Sein Protokoll ist um eine enge, ganz enge Taktung bemüht. Dieses Mal vergeblich. Mehrere Fernsehsender und Fotografen wollen den Prinzen für sich haben. Aber der steht höflich und im vollen Ornat bereit - um einer deutlich über 80-jährigen Dame als Fotomotiv zu dienen. Und der Prinz macht mit. Hat großen Spaß dabei.

Dann verschwindet der Prinz, und genießt ein Bad in der Menge. Er entfernt sich vom Prinzenwagen, zieht von Verein zu Verein, wird gefeiert, bejubelt, begrüßt wie - ein Karnevalsprinz halt.

Irgendwann taucht er dann doch wieder auf, Christian III. alias Christian Erdmann. Mit seinen langen Federn hat er Mühe, auf den eigenen Wagen zu klettern. Es geht eng zu auf dem Karnevalswagen seiner Majestät. Schließlich muss neben Adjutantur und Venetia noch die Familie mit. Frau Yvonne und Tochter Laura (4), Mutter und Schwiegervater sind auch an Bord. Platz hat eigentlich fast keiner. Bis auf den Prinzen selbst und seine Venetia. Die stehen erhaben in einer goldenen Kanzel, sinnbildlich über allen. Und haben im Wesentlichen drei Aufgaben: Winken, Helau rufen und Kamelle werfen. Was anderes tun die anderen zwar auch nicht, aber auf den Prinzen richten sich alle Blicke. Und so kommt es, dass dank der neuen Zugaufstellung zunächst drei Dutzend Wagen und Fußgruppen am Prinzenpaar vorbeiziehen, und diesem lautstark huldigen.

Wer vor Zugbeginn meinte, es sei schon ganz schön laut auf dem Prinzenwagen, vor der Leibgarde der Venetia, Blau-Weiss, und hinter der entsprechenden Garde des Prinzen in den Farben Rot und Weiß, der wurde im Verlauf des Zuges eines Besseren belehrt. Immer mehr Helau-, Kamelle-, Christian-Rufe. Bis zum Rathaus und bis Bilk.

Und dann wird es langsam ruhiger. Denn das Ende des Zuges ist leider auch das Ende von Christians Amtszeit. Und Prinz, das ist man nur einmal im Leben. "Ein bisschen kommt ja noch", sagt Christian. Denn von 2500 Orden sind noch knapp 60 für Teneriffa übrig. Helau!

Quelle: RP