Neues Projekt in Düsseldorf

Für viele Frauen ist es nicht leicht, nach Hilfe zu fragen, wenn sie sich belästigt oder bedrängt fühlen. Dafür gibt es jetzt Luisa. Wer in einer Kneipe oder Disco an der Bar nach Luisa fragt, bekommt schnell und unkompliziert Hilfe. Die Mitarbeiter wissen dann, dass diese Frau sich nicht wohl fühlt, bringen sie an einen ruhigeren Ort und überlegen dann mit der Frau gemeinsam, welche Hilfe sie braucht. Sie rufen zum Beispiel ein Taxi, suchen die Freundinnen oder schicken ein aufdringliches Date nach Hause.

Luisa ist hier! und überall Aufgrund der vielen Nachfragen aus anderen Städten und Regionen haben wir ein einheitliches... Posted by Frauen-Notruf Münster on Mittwoch, 25. Januar 2017

Der Frauen-Notruf Münster hat das Projekt "Ist Luisa hier?" Anfang Dezember ins Leben gerufen. Das Vorbild stammt aus England und heißt eigentlich "Angela". Angela sollte Frauen helfen, die sich zum Beispiel von einem Tinder-Date bedrängt fühlen. Das Prinzip ist aber dasselbe: Die Mitarbeiter in den kooperierenden Bars sind geschult und wissen, wie sie bei der Nennung des Codewortes handeln müssen.

Wenn es nach der Frauenberatungsstelle Düsseldorf geht, soll es Luisa bald auch in Düsseldorf geben. Das teilt die Beratungsstelle auf Anfrage der Redaktion mit. Man sei gerade in der Abstimmung.

Leverkusen, Paderborn und Unna haben das Konzept schon eingeführt. In Münster ist die Resonanz bislang auch positiv. "Immer mehr Bars machen mit", sagt Gelinde Gröger, Leiterin des Frauen-Notrufs und Initiatorin des Projekts.